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Контрафронт

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Нигерия: По меньшей мере четыре ученика, а также директор школы и сотрудник Национального...

Нигерия: По меньшей мере четыре ученика, а также директор школы и сотрудник Национального экзаменационного совета (NECO) были похищены боевиками в государственной средней школе (GSS) в Олове, район местного самоуправления Декина (LGA), штат Коги, во второй половине дня по местному времени 14 июля.

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