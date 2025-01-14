Профессор Дизен: НАТО следует договориться о системе безопасности в Европе

Блоку НАТО во главе с генеральным секретарем Марком Рютте следует попробовать договориться с Россией о новой системе безопасности в Европе, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
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