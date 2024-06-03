Тело “мстит”: 5 признаков, что вам нужно больше отдыхать

Чем старше человек, чем грандиознее его мечты и цели, тем сложнее бывает уговорить себя отдохнуть. Однако привычка пахать до потери пульса, игнорируя потребности организма в отдыхе, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
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