Цитадель адеквата ВТЦ 7: почему рухнул небоскрёб, в который не попадали самолёты Есть мнение, что установление подлинных причин обрушения седьмого корпуса ВТЦ, не подвергавшегося атакам «Боингов», чрезвычайно важны для понимания событий 11 сентября.