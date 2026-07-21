Часть российских НПЗ вернулась к продажам топлива на бирже

Это должно улучшить ситуацию с доступностью горючего для независимых АЗС и сдержать рост оптовых цен Нефтеперерабатывающие заводы России постепенно наращивают объемы продаж топлива через Санкт-Петербургскую биржу после завершения плановых и внеплановых ремонтных работ, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитический обзор агентства Platts, входящего в S&P Global.
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