«Орехов пал, Степногорск „покраснел“, „Азов“ * разгромлен»: В Киеве впору траур объявлять После прорыва ГрВ «Центр» в Белозерское, а ГрВ «Восток» — в Орехов, у Драпатого началась паника из-за «цветка Попасной» Радомир Маркуш На фото: расчеты беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления и запуска тяжелых коптеров ВСУ.