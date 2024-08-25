Потери ВСУ в Курской области превысили 5,5 тысяч человек

Киев вынужден гнать новые резервы, по которым отрабатывает наша авиация. Так в Сумской области уничтожен пункт управления и склад с вооружением 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, это что называется элита элит.
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