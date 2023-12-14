Эксперт рассказал об опасности оплаты товаров по QR-коду

Мошенники могут получить доступ к персональным данным через оплату товаров по QR-коду. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян в беседе с агентством «Прайм».
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