Fewer Americans are getting help buying groceries from SNAP benefits as states grapple with the program's cascade of changes

The number of people enrolled in the Supplemental Nutritional Assistance Program is falling fast. The program helped roughly 42 million in 2025.
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