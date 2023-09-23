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Нет безобидных «ждунов» – руководитель канала «Крымский СМЕРШ»

Нет безобидных «ждунов» – руководитель канала «Крымский СМЕРШ»

Политнавигатор За полтора года работы телеграм-канала «Крымский СМЕРШ» с его помощью привлечено к ответственности около 600 человек за дискредитацию Вооружённых сил РФ и СВО.

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Комментарии
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Daddy Bo
Безнаказанность развращает и поощряет ко всё более резким, вредным и противоправным действиям.
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2 час.
Аудрюс
Надеюсь теперь многим стало понятно понятие &quot;враг народа&quot;, которое впервые было озвучено еще при Сталине... И то, как надо бороться с этими врагами, может стоит поучиться у наших дедов? А ведь тогда и ждунов и воров, бандитов и другой всякой шушеры было гораздо больше....
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5 мин.

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