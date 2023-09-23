Политнавигатор За полтора года работы телеграм-канала «Крымский СМЕРШ» с его помощью привлечено к ответственности около 600 человек за дискредитацию Вооружённых сил РФ и СВО.
Нет безобидных «ждунов» – руководитель канала «Крымский СМЕРШ»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
Безнаказанность развращает и поощряет ко всё более резким, вредным и противоправным действиям.
Ответить
2 час.
Аудрюс
Надеюсь теперь многим стало понятно понятие "враг народа", которое впервые было озвучено еще при Сталине... И то, как надо бороться с этими врагами, может стоит поучиться у наших дедов? А ведь тогда и ждунов и воров, бандитов и другой всякой шушеры было гораздо больше....
Ответить
5 мин.
Свежие комментарии