Нет безобидных «ждунов» – руководитель канала «Крымский СМЕРШ»

Аудрюс

Надеюсь теперь многим стало понятно понятие "враг народа", которое впервые было озвучено еще при Сталине... И то, как надо бороться с этими врагами, может стоит поучиться у наших дедов? А ведь тогда и ждунов и воров, бандитов и другой всякой шушеры было гораздо больше....