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Операция в Рисане: СМИ сообщили о задержании руководителя «Рыбаря» и его жены

Операция в Рисане: СМИ сообщили о задержании руководителя «Рыбаря» и его жены

Черногорские силовики задержали Михаила Звинчука, его жену и еще трех человек, сообщает Vijesti. Источники издания связывают операцию с предполагаемой информационной кампанией против евроинтеграции страны.

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