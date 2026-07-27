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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нижний Новгород» купит Латышонка у «Зенита» и отдаст в аренду «Балтике» (Иван Карпов)

« Нижний Новгород » купит у « Зенита » вратаря Евгения Латышонка, сообщает журналист Иван Карпов . После этого клуб Лиги PARI отдаст игрока в аренду «Балтике».

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