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«Свободная инициатива свободных людей»: о традиции викингских походов у древних скандинавов

«Свободная инициатива свободных людей»: о традиции викингских походов у древних скандинавов

С исторической точки зрения эпохой викингов принято считать период скандинавской экспансии, начало которой связывают с нападением на английский монастырь Святого Кутберта на острове Линдисфарн в 793 году, а конец – с битвами при Стамфорд Бридже и Гастингсе в 1066 году.

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