В Пермском крае наградили лучших педагогов, активно занимающихся пропагандой безопасности дорожного движения

В Чусовом состоялось ежегодное вручение премии «Золотая Зебра» лучшим педагогам, активно занимающимся пропагандой безопасности дорожного движения и профилактикой по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии