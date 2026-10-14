С начала работы линия «Школа доверия» показала свою востребованность и стала рабочим инструментом психологической помощи школьникам, педагогам и родителям.
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