Ямайка: Власти ввели комендантский час, требуя, чтобы люди оставались в своих помещениях, если иное не разрешено, в районе, ограниченном районом Хэппи-Гроув на Чисхолм-авеню/Максфилд, Ист-авеню/Маркус Гарви-Драйв, реке Духани и гавани Кингстон между Кингстоном и приходами Сент-Эндрю до 18:00 по местному времени (23:00 по Гринвичу) 2 августа.