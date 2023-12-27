Командование армии США заявило об отражении атаки йеменских хуситов в Красном море

Центральное командование американской армии сообщило, что эскадренному миноносцу DDG 58 Laboon и истребителям F/A-18 E/F Super Hornet из состава авианосной ударной группы во главе с авианосцем Eisenhower ВМС США в южной части Красного моря удалось сбить две крылатые ракеты наземного базирования, три противокорабельные баллистические ракеты и 12 барражирующих боеприпасов, запущенных йеменскими хуситами.