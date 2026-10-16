В Северном морском музее появился «живой» катер «Сойга», режиссёр Инга Шаршова сняла фильм о легендарных судах, а горожане восстанавливают катера, чтобы снова выходить на них за ягодами и на рыбалку.
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