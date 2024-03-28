«Сибирь» объявила, что полностью меняет тренерский штаб

Никому из тренеров «Сибири» не будет предложен контракт на следующий сезон. Сайт клуба сообщил, что Новосибирск покидают и Сергей Кривокрасов, исполнявший обязанности главного тренера после декабрьской отставки Дэвида Немировски, и его помощники – Андрей Тарасенко, Александр Завьялов, Егор Подомацкий, Александр Сыроватский и Никита Капкайкин.