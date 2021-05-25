Мировое обозрение

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РФ и США провели консультации по соглашению о предотвращении инцидентов в море и над ним

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минобороны России и США провели плановые консультации по выполнению соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 1972 года.

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