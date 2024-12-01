Ростех и ГЛИЦ поставили рекорд по дальности полета на парашюте

Парашютная система специального назначения «Дальнолет», разработанная Госкорпорацией Ростех, прошла специальные летные испытания, в ходе которых специалисты Государственного летно-испытательного центра им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии