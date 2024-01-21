Александрова и Калинская в паре проиграли в третьем круге Australian Open

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анна Калинская потерпели поражение от австралийки Сторм Хантер и чешки Катержины Синяковой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года в парном разряде.
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