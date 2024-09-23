В Казани появятся новые платные парковки

С начала октября в столице Татарстана появятся девять новых участков парковок суммарно на 226 мест. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров на деловом понедельнике в мэрии Казани.
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