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Китай

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Вице-премьер Госсовета КНР призвал к более эффективному использованию данных

Пекин, 25 октября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян подчеркнул роль данных в содействии социально-экономическому развитию на церемонии открытия Государственного управления данных, которая состоялась в среду в Пекине.

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