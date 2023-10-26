Вице-премьер Госсовета КНР призвал к более эффективному использованию данных

Пекин, 25 октября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян подчеркнул роль данных в содействии социально-экономическому развитию на церемонии открытия Государственного управления данных, которая состоялась в среду в Пекине.
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