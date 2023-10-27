Культурные события в ноябре: куда сходить в столице

Не знаете, чем заняться холодным ноябрьским вечером или куда отправиться в праздничные выходные? Мы подскажем! Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» предоставлено Пресс-службой Например, всей семьей, с коллегами или с друзьями вы можете посмотреть мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в Театре МДМ.