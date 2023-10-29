Журналист Telegraph Стэнли: Американские политики – шайка клоунов

Erl Schweizer

"Американские политики – шайка клоунов". Можно так сказать, можно назвать их марионетками ВПК, можно еще многое точно сказать. Весь мир живет по своим законам тренда, который далеко не всегда отвечает насущным потребностям населения. Как у нас в этом плане? Царизм - это замечательно; Царизм - это плохо, вся власть советам - это хорошо; Без индустриализации ни туды и ни сюды; Частная собственность противоречит власти рабочих и крестьян, всех в колхозы; Всех, кто шибко много о себе возомнил в тюрьму, на выселки или на тот свет; Война с фашистами - ВОТ ДЛЯ ЭТОТ ПЕРИОД, КРИТИЧЕСКИЙ ДЛЯ СТРАНЫ И СОТЕН МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ, ЛИЧНО Я В ПОЗЕ КРИТИКА НАСЕЛЕНИЯ СССР РАССМАТРИВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МОГУ, ЭТО ПЕРИОД МАССОВОГО САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ РАДИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СССР И СПАСЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН; восстановление страны, целина, реабилитация, снижение цен, надежда на светлое будущее - тоже не могу критиковать; далее интересное совпадение - 1861 год - отмена крепостного права, 1961 год - программа КПСС с тезисом "через 20 лет построим коммунизм". О Брежневе и сегодня у многих чудесные воспоминания, мне же известен случай, когда учитель как раз перед сроком построения бумажного коммунизма получил выговор за категорический отказ организовать мероприятие под названием: "Решающая роль Л.И.Брежнева в ВОВ, в сражениях на Малой Земле". Дальше: все предыдущие руководители олухи, перестраиваемся, виноградники вырубить на хрен, меньше водку будут жрать - овации, уря. Чуть заварушка - сбег в Форос, потом в Германию в качестве почетного сосископожирателя с видом на Альпы, от России ему секретаря, охрану, не хилую пенсию, еще больше от Германии за дарение ГДР. Не хочу вас утруждать дальнейшими трендами, но всегда ли тренды точны, верны, надежны, если их обсирает каждый последующий шибко вумный Самый-Самый из всех Самых-Самых? Врать - вот это тренд всех времен и народов. Сегодня исследуется Марс, так вот даже на другую планету пытаются занести ложь, на деле же ищут и там халявы для "избранных". На Марсе тоже идолов было полным-полно, свергнутых идолов на свалках в кратерах тоже хватает. Тренд ... . Человек пока что слаб, ему нужен поводырь, поэтому и трендов выше крыши, слава Богу, что еще не все тренды гнилые, есть и чистоты кристалла.