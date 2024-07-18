На Смоленщине проводится капитальный ремонт в восьми школах

Ход работ по программам капремонта и строительства образовательных учреждений, готовность школ и детсадов к началу нового учебного года обсудили на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения, который провели врио секретаря Генсовета Владимир Якушев и министр Сергей Кравцов.
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