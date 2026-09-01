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Нижегородская правда

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В Вадском округе открыли движение по мосту через реку Вадок

В Вадском округе открыли движение по мосту через реку Вадок

В Вадском округе Нижегородской области завершен ремонт моста через реку Вадок. Движение полностью открыто, об этом сообщили в Главном управлении автодорог региона.

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