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Русская весна

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В США раскрыли критическую проблему ВСУ после катастрофы на передовой

В США раскрыли критическую проблему ВСУ после катастрофы на передовой

Нехватка личного состава несет настолько большую угрозу ВСУ, что даже поддержка союзников едва ли может исправить положение, пишет The Washington Post со ссылкой на мнение бывшего американского морского пехотинца Роба Ли.

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