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Несекретные материалы

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«Тебя, что недотрахали? Давление мне повышаешь!»

«Тебя, что недотрахали? Давление мне повышаешь!»

В Краснодаре трудолюбивый водитель порвался из-за того, что женщина сделала ему замечание.Водитель говорил по телефону во время движения автобуса, пассажирка сделала ему замечание, из-за чего шофёр ущемился и произошёл культурный обмен.

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