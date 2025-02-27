«Тебя, что недотрахали? Давление мне повышаешь!»

В Краснодаре трудолюбивый водитель порвался из-за того, что женщина сделала ему замечание.Водитель говорил по телефону во время движения автобуса, пассажирка сделала ему замечание, из-за чего шофёр ущемился и произошёл культурный обмен.
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