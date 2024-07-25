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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вингер «Виллы» Диаби перешел за 60 млн евро в «Аль-Иттихад». Контракт – на 5 лет

Вингер «Виллы» Диаби перешел за 60 млн евро в «Аль-Иттихад». Контракт – на 5 лет

25-летний француз подписал с саудовским клубом контракт до июня 2029 года с зарплатой около 20 млн фунтов в год до уплаты налогов.

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