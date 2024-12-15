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СБУ задержала подозреваемого в организации теракта в Днепропетровске

СБУ задержала подозреваемого в теракте в Днепропетровске. Обложка © Telegram / Служба безпеки України Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 37-летнего мужчину, который подозревается в организации теракта в Днепропетровске, где погибли трое.

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