«Матч ТВ»: Кузнецов подпишет контракт со СКА до 1 августа

Российский нападающий Евгений Кузнецов может стать игроком СКА в ближайшее время. «Ожидается, что Кузнецов подпишет контракт со СКА до 1 августа, чтобы принять участие в предсезонных сборах, которые в этот день стартуют в Новогорске.
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