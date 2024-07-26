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«Матч ТВ»: Кузнецов подпишет контракт со СКА до 1 августа

«Матч ТВ»: Кузнецов подпишет контракт со СКА до 1 августа

Российский нападающий Евгений Кузнецов может стать игроком СКА в ближайшее время. «Ожидается, что Кузнецов подпишет контракт со СКА до 1 августа, чтобы принять участие в предсезонных сборах, которые в этот день стартуют в Новогорске.

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