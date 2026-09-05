Незаконная свалка под Астраханью «обогатила» почву токсичным цинком

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили в Приволжском районе деградировавший участок, где вместо сельскохозяйственных культур на площади свыше трех тысяч квадратных метров «произрастают» строительные отходы, пластик, автомобильные покрышки и продукты животноводства.
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