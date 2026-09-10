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«Он был звездой, а мы — никем»: Аронова раскрыла правду о Безрукове на съемках «Бригады»

«Он был звездой, а мы — никем»: Аронова раскрыла правду о Безрукове на съемках «Бригады»

Аронова рассказала о простоте Безрукова на съемках «Бригады» Мария Аронова поделилась воспоминаниями о работе над культовым сериалом «Бригада».

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