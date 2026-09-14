В Челябинске определили самые цветущие школы и детские сады

Городской смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство территории образовательных организаций «Цветущий город» традиционно проводится с весны до конца августа.
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