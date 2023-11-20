Правительство РФ дополнительно выделит три миллиарда рублей на поддержку ветеранов

Деньги пойдут на выплаты ветеранам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»Сайт правительства Российской Федерации сообщает, что таким ветеранам выплатят по 50 тысяч рублей.
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