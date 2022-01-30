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Sohu: Китай последовал примеру России и преподал американским военным урок у своих границ

Sohu: Китай последовал примеру России и преподал американским военным урок у своих границ

Китай последовал примеру России и преподал военным США урок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американские военные находятся в невыгодном положении, хотя и пытаются изображать из себя повелителей мира.

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