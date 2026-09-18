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Царьград

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Подростки проехали 24 км на крыше электрички в Архангельской области

Подростки проехали 24 км на крыше электрички в Архангельской области

В Архангельской области задержаны двое несовершеннолетних, решивших прокатиться на крыше электрички, следовавшей по маршруту «Архангельск — Северодвинск».

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