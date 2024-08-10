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Указ утвердили: пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет ожидает приятный сюрприз в августе

Указ утвердили: пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет ожидает приятный сюрприз в августе

Указ утвердили: пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет ожидает приятный сюрприз в августе Евгения КомароваНовая инициатива стартовала в ряде регионов России – указ уже подписан и действует в августе.

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