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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Почему мигрантам таксистами работать нельзя, а врачами можно?

Почему мигрантам таксистами работать нельзя, а врачами можно?

И вот сидим мы, молодые и красивые, в ординаторской и все о своем - о девичьем. Хвалим партию и правительство за компьютеризацию лечебного дела.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Как можно этих безграмотных ишаков подпускать к медицине?! Они русский не знают, а в латыни- доки?!
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3 час.
Наталья Волкова
Это не только в сша, так везде кроме России. Требуют апостиль диплома и только при его наличии допускают к получению образования страны пребывания. У нас по другому- вчера был дворником, потом купил диплом на Авито и стал врачом. Сомневаюсь я, что в аулах есть институты
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1 час.
Bogdan Stupin
С мигрантами в медицине,похоже, всё далеко сложнее,чем это может показаться при походе в поликлинику. Для начала неплохо бы &quot;государственным господам&quot; разобраться, куда &quot;пропадают&quot; выпускники медвузов, но РУССКОЯЗЫЧНЫЕ. В том числе, питомцы бюджетных групп. А пока... В том же Подмосковье стою перед информационным щитом поликлиники, вспоминая несколько давних годков. Проведенных на территории, которая сегодня - одно из гордых,независимых (в первую очередь - от здравого смысла) государств... Был недавно на &quot;свидании&quot; с милой дамой очень серьезной специальности. Очень похоже, что ОТТУДА. Сделать рентген-снимок так и не случилось. Поскольку не удалось найти район расположения одного отнюдь не микроскопического органа. Мне даже жаль стало этого &quot;медика&quot;. А еще больше тех,у кого впереди еще длинная жизнь. Может быть...
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21 мин.

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