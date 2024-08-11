Почему мигрантам таксистами работать нельзя, а врачами можно?

Это не только в сша, так везде кроме России. Требуют апостиль диплома и только при его наличии допускают к получению образования страны пребывания. У нас по другому- вчера был дворником, потом купил диплом на Авито и стал врачом. Сомневаюсь я, что в аулах есть институты

Bogdan Stupin

С мигрантами в медицине,похоже, всё далеко сложнее,чем это может показаться при походе в поликлинику. Для начала неплохо бы "государственным господам" разобраться, куда "пропадают" выпускники медвузов, но РУССКОЯЗЫЧНЫЕ. В том числе, питомцы бюджетных групп. А пока... В том же Подмосковье стою перед информационным щитом поликлиники, вспоминая несколько давних годков. Проведенных на территории, которая сегодня - одно из гордых,независимых (в первую очередь - от здравого смысла) государств... Был недавно на "свидании" с милой дамой очень серьезной специальности. Очень похоже, что ОТТУДА. Сделать рентген-снимок так и не случилось. Поскольку не удалось найти район расположения одного отнюдь не микроскопического органа. Мне даже жаль стало этого "медика". А еще больше тех,у кого впереди еще длинная жизнь. Может быть...