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Овечкин нецензурно прокомментировал победу над "Бостоном"

Овечкин нецензурно прокомментировал победу над "Бостоном"

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин нецензурно выразился после матча с "Бостон Брюинз", который прошел в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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