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Минфин России: большинство стран БРИКС поддержали уход от доллара

Минфин России: большинство стран БРИКС поддержали уход от доллара

Большинство государств БРИКС поддержали уход от доллара. Они отметили, что расчеты в национальных валютах – это то, что нужно странам объединения, рассказал замглавы Минфина РФ Иван Чебесков в среду, 28 февраля.

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