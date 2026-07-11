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Царьград

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Сотню врачей оштрафовали за проведение кесарева в Турции

Сотню врачей оштрафовали за проведение кесарева в Турции

В Турции около 100 врачей были арестованы за проведение кесарева сечения.Министерство здравоохранения Турции оштрафовало или отстранило от работы около 100 акушеров-гинекологов за проведение кесарева сечения.

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