Сотню врачей оштрафовали за проведение кесарева в Турции

В Турции около 100 врачей были арестованы за проведение кесарева сечения.Министерство здравоохранения Турции оштрафовало или отстранило от работы около 100 акушеров-гинекологов за проведение кесарева сечения.
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