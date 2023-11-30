Больные сосуды и онкология: Врачи назвали худший продукт в каждом холодильнике

Жиры - необходимый компонент питания, который выполняет множество функций. Однако не все. Есть те, которые при регулярном употреблении разрушительно действуют на организм, провоцируя опасные недуги - вплоть до онкологии.
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