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Татар-информ

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Смирнов заявил, что в США заинтересованы в выступлениях россиян на ОИ

Смирнов заявил, что в США заинтересованы в выступлениях россиян на ОИ

Фото: olympic.ru Почетный президент ОКР (Олимпийского комитета России) и бывший вице-президент (МОК) Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов считает, что в США должны быть заинтересованы в участии россиян в Олимпийских играх.

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