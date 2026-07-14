Смирнов заявил, что в США заинтересованы в выступлениях россиян на ОИ

Фото: olympic.ru Почетный президент ОКР (Олимпийского комитета России) и бывший вице-президент (МОК) Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов считает, что в США должны быть заинтересованы в участии россиян в Олимпийских играх.
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