Локация важнее планировки. Какие частные дома выбирают жители Алтайского края

До 90% частных домов в регионе покупают по семейной ипотеке, поэтому возможное изменение ее условий может заметно сократить спрос В Алтайском крае застройщики оценивают, как возможные изменения семейной ипотеки повлияют на рынок индивидуального жилищного строительства.