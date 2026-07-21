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Локация важнее планировки. Какие частные дома выбирают жители Алтайского края

Локация важнее планировки. Какие частные дома выбирают жители Алтайского края

До 90% частных домов в регионе покупают по семейной ипотеке, поэтому возможное изменение ее условий может заметно сократить спрос В Алтайском крае застройщики оценивают, как возможные изменения семейной ипотеки повлияют на рынок индивидуального жилищного строительства.

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