Что должен делать ДУК в наших домах

В наших многоквартирных домах практикуются три формы управления. Большая часть находится в ведении управляющих компаний или, как говорят жители, ДУКов, другими домами руководят ТСЖ или ЖСК и, наконец, часть небольших многоэтажек находится под непосредственным управлением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии