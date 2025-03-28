Что должен делать ДУК в наших домах

В наших многоквартирных домах практикуются три формы управления. Большая часть находится в ведении управляющих компаний или, как говорят жители, ДУКов, другими домами руководят ТСЖ или ЖСК и, наконец, часть небольших многоэтажек находится под непосредственным управлением.