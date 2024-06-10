Увеличиваем урожай вдвое: капельный полив в теплице своими руками

Универсальный и малозатратный способ полива с каждым днем увеличивает число своих сторонников. Сегодня мы поговорим о том, как сделать капельный полив в теплице своими руками и как правильно использовать эту методику орошения.
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