Майк Тайсон резко отреагировал на слова Зеленского о Трампе

Американский боксер Майк Тайсон эмоционально отреагировал на слова Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мединский исключи...
- В Швейцарии сгоре...
- АС Жесточайший ответ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым